В Ростове 24 июля простились с найденной у озера 38-летней помощницей юриста

В Ростове прошли похороны помощницы юриста, пропавшей 8 июля. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Днем в Ростове-на-Дону 24 июля простились с 38-летней помощницей юриста Стефанией Ковальской, найденной мертвой у озера после долгих поисков. Об этом изданию «КП-Ростов-на-Дону» рассказала подруга погибшей Ирина.

- Семья приняла решение о кремации. Прах захоронили на территории Северного кладбища, — уточнила Ирина.

Напомним, Стефания пропала 8 июля. Женщина вышла из дома в магазин и перестала выходить на связь. Родственники предполагали, что она могла потерять сознание из-за недавней травмы ноги. Поиски велись более десяти дней, к ним подключились волонтеры.

18 июля участковый сообщил матери погибшей об обнаружении тела возле озера далеко от дома. Причины и обстоятельства случившегося сейчас устанавливают следователи.

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