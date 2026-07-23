Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Ростове-на-Дону больше недели искали 38-летнюю помощницу юриста. 8 июля женщина вышла из дома и пропала, а 22 июля волонтеры сообщили о ее гибели.
Рассказываем последние новости о гибели 38-летней помощницы юриста, которая пропала при загадочных обстоятельствах в Ростове.
Стефания жила в Первомайском районе Ростова-на-Дону. Работала помощницей юриста в офисе в центре города. Семьей она обзавестись не успела.
При этом подруга Ирина вспоминала, что женщина была очень активной, занималась спортом.
- Стефания всегда была очень эффектной. Хорошая фигура, яркая внешность. На нее часто обращали внимание.
Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП
Накануне исчезновения Стефания неудачно упала с велосипеда. У нее появилась сильная гематома — пришлось ехать в травмпункт.
8 июля Стефания находилась дома с мамой и около 18:20 она сказала, что скоро вернется. Вышла на улицу без макияжа и в простой одежде: черных лосинах, майке и розовых кедах. С собой взяла только мобильный телефон и банковскую карту.
- Возможно, собиралась в ближайший магазин. Если бы человек хотел куда-то уехать, то взял бы сумку или теплые вещи, — рассуждает Ирина.
Когда Стефания не вернулась домой, мать сразу заподозрила неладное.
- Она перезвонила дочери буквально через 15 минут, но телефон был уже недоступен. Возле их дома находится пруд, местность там совсем не городская. Мы очень переживали. Вдруг Стефа упала из-за травмы ноги, потеряла сознание?
К поискам подключились полиция, волонтеры и друзья женщины. Ориентировки разошлись по всему городу.
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
22 июля в социальных сетях волонтерской группы появилось короткое сообщение: «Найдена. Погибла». По словам Ирины, страшную весть семья получила за несколько дней до этого.
- В субботу, 18 июля, днем я созванивалась с мамой Стефании. Мы спокойно пообщались, плохих новостей тогда еще не было. А буквально через полчаса я набрала ее снова и услышала: «Не звони мне. Со мной связался участковый. Дочь нашли у озера далеко от дома. Ее больше нет».
Знакомые не могут поверить в случившееся.
- Бедная моя девочка, прости, что не уберегли, — написала в соцсетях подруга погибшей.
Друзья Стефании объявили сбор помощи для матери женщины.
- Это невыносимая утрата для всех, кто ее знал и любил. Спасибо каждому за поддержку, добрые слова и светлую память о ней, — сообщили близкие. — Сейчас семья погибшей нуждается в материальной помощи для организации похорон, поэтому просим откликнуться всех неравнодушных.
Фото: Алексей ФОКИН.
«КП-Ростов-на-Дону» выражает соболезнования родным и близким погибшей.
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