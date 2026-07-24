В Таганроге автоинспекторы наказали ночных гонщиков после жалоб местных жителей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Таганроге сотрудники полиции пресекли массовые дорожные нарушения после жалоб жителей на ночных гонщиков. Об этом в своих социальных сетях рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

— Сотрудники Госавтоинспекции и наряды ДПС провели дополнительные рейды. С момента обращения жителей пресечено 184 нарушения, в том числе 11 совершили водители мототранспорта, — отметил глава региона.

Во время проверок инспекторы выявили два случая управления мототехникой подростками. Полицейские составили административные протоколы и провели профилактические беседы с родителями несовершеннолетних нарушителей порядка.

Ранее горожане пожаловались властям на громкую музыку и рев моторов в ночное время. Теперь проверки на улицах жилых районов будут проходить на регулярной основе.

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