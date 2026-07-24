В Ростовской области 41-летняя женщина пострадала в ДТП из четырех машин. Фото: Госавтоинспекция РО.

В Ростовской области на трассе Р-260 столкнулись четыре автомобиля. Об этом рассказали в социальных сетях региональной Госавтоинспекции.

- По предварительным данным, водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию и врезался в стоящий автомобиль УАЗ. От удара отечественную машину отбросило на легковушку, которая по инерции столкнулась с другим большегрузом, — пояснили в ведомстве.

Массовая авария произошла из-за затора на дороге. Транспортные средства остановились на проезжей части, чтобы пропустить встречный поток машин.

В результате происшествия пострадала 41-летняя пассажир иномарки. Женщину доставили в медицинское учреждение с травмами. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства дорожного инцидента.

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