Пять человек ранены при ночной атаке БПЛА на Ростовскую область 25 июля

Двух человек госпитализировали в больницу. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пять человек пострадали в результате атаки БПЛА на Ростовскую область в ночь на субботу, 25 июля. Об этом сообщил в своем канале в МАХ губернатор Юрий Слюсарь:

- Четверо мужчин ранены в Ростове-на-Дону, еще один — в Красносулинском районе. Всем оказана медицинская помощь. Двое госпитализированы, врачи делают все необходимое.

По словам главы региона, силы ПВО отражали массированную атаку по всей области. Были уничтожены беспилотники и ракеты.

- В Ростове разрушения зафиксированы в Советском и Железнодорожном районах. Повреждены два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся высотки, коммерческие объекты и склады. Возгорания ликвидированы, - перечислил Юрий Слюсарь.

На территории Ростовской области, в Красносулинском районе, частично повреждены инфраструктура и административное здание пункта пропуска «Новошахтинск». Там введены ограничения движения. В Азовском районе обломки дронов задели частный дом и административное здание. В Мясниковском районе пострадали коммерческие объекты.

- Информация о последствиях уточняется. Пострадавшим обещана необходимая помощь.

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