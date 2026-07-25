Человек пострадал при атаке БПЛА на пункт пропуска «Новошахтинск» 25 июля

В Красносулинском районе при падении обломков дрона был ранен человек и пострадало административное здание автомобильного пункта пропуска. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Автомобильный пункт пропуска «Новошахтинский» пострадал при ночной атаке БПЛА в субботу, 25 июля. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

- Ночью регион подвергся массированному удару. Силы ПВО работали по всей области. Уничтожены беспилотники и ракеты. Однако на земле не обошлось без последствий, - сообщил глава региона.

Пять человек получили ранения. Четверо мужчин пострадали в Ростове-на-Дону, еще один — в Красносулинском районе, на границе с Донбассом. Всем оказали помощь. Двое госпитализированы, они находятся в ростовской больнице.

Также в Красносулинском районе пострадала инфраструктура и административное здание пункта пропуска «Новошахтинск». Возгорание ликвидировано. Движение на участке ограничено.

Помимо этого в Азовском районе обломки дрона задели частный дом и административное здание — пожар потушили. В Мясниковском районе повреждены коммерческие объекты.

- В Ростове разрушения зафиксированы в Советском и Железнодорожном районах. Повреждены два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся высотки, коммерческие объекты и склады. Все возникшие пожары потушили.

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Позже глава Ростова Александр Скрябин заявил о введении локального режима ЧС в местах повреждений, нанесенных обломками дронов.

Информация о последствиях уточняется. Губернатор пообещал всем пострадавшим необходимую помощь.

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