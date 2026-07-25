В Ростове 25 июля ввели локальный режим ЧС из-за падения обломков дронов

Локальный режим ЧС введен в Ростове в границах районов, где нанесен ущерб после падения БПЛА. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ростове на месте падения обломков дронов введен режим ЧС после атаки БПЛА в ночь на 25 июля. Об этом в ходе внеочередной комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации Донской столицы сообщил глава города Александр Скрябин.

- Повреждения зафиксированы в Советском и Железнодорожном районах. Осколки беспилотников задели два многоквартирных дома, два частных домовладения, строящиеся высотные здания, коммерческие объекты, складские помещения. Также пострадала коммунальная техника регионального оператора по вывозу твердых бытовых отходов — 19 единиц, - перечислил мэр. - Все возгорания, возникшие после атаки, удалось ликвидировать.

На заседании приняли несколько решений. В районах, где нанесен ущерб, ввели режим чрезвычайной ситуации.

- Организован оперативный штаб. Созданы комиссии для оценки ущерба. Специалисты проведут подомовые обходы, чтобы зафиксировать повреждения и принять заявления от пострадавших на материальную помощь, - сообщил Александр Скрябин. - Коммунальные службы уже приступили к уборке прилегающих территорий и помогают жителям восстанавливать подачу ресурсов.

В результате атаки также есть пострадавшие. Им, по словам главы, оказывают всю необходимую помощь.

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