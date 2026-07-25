Именную звезду открыли на стадионе "Торпедо" в Таганроге. Фото: канал Светланы Камбуловой в МАХ

На аллее славы в Таганроге появилась именная звезда футболиста Юрия Шикунова. Об этом в своем канале в МАХ рассказала глава приморского города Светлана Камбулова.

- Церемония прошла на стадионе «Торпедо». Звезду открыли в память о легенде донского футбола, уроженце Таганрога Юрии Ивановиче Шикунове. Он был серебряным призером чемпионата Европы 1964 года, мастером спорта СССР и заслуженным тренером РСФСР, - перечислила заслуги знаменитого жителя Таганрога Светлана Камбулова.

Шикунов играл за таганрогское «Торпедо» и ростовский СКА. В высшей лиге чемпионата СССР он провел 215 матчей и забил 15 голов.

Но главный вклад он внес как тренер. В 1990 году под его руководством сборная РСФСР среди глухих стала чемпионом СССР. Он также работал в «Ростсельмаше», возглавлял «Шахтер» из Шахт и воспитывал молодежь.

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