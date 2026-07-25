В Ростовской области двое детей и два взрослых пострадали в ДТП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Ростовской области в ДТП с легковушкой и «буханкой» пострадали четыре человека. Об этом сообщают в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону.
- Авария случилась 24 июля в 17:08 на 2-м километре дороги село Казанская — хутор Поповка в Верхнедонском районе. По предварительным данным, 50-летний водитель «Лады Приоры» не выбрал безопасную скорость. На перекрестке неравнозначных дорог он столкнулся с автомобилем УАЗ 390995-04 под управлением 61-летнего шофера. УАЗ в этот момент выезжал на перекресток со второстепенной дороги, - рассказали в Госавтоинспекции.
В результате ДТП пострадали водитель легковушки и трое пассажиров УАЗа — 59-летний взрослый и двое детей – десяти и трех лет. Всех доставили в больницу.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственного отдела. Обстоятельства аварии выясняются.
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