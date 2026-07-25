Ростовские следователи получили награды губернатора

Отличившихся офицеров наградили в честь Дня сотрудников органов следствия в России. Фото: СУ СК по Ростовской области

В Ростовской области в честь Дня сотрудников органов следствия в России знаком губернатора «За ратную службу» награждены отличившиеся офицеры СУ СК по Ростовской области. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Торжественное собрание, приуроченное к профессиональному празднику, собрало в зале действующих сотрудников, ветеранов и почетных гостей. В числе приглашенных был председатель «Союза ветеранов следствия» Вадим Плиев, члены общественного совета Семён Симхаев и Багавдин Магомедов.

С приветствием к собравшимся обратился руководитель управления Аслан Хуаде. Он поблагодарил коллег за выбор нелегкой профессии, отметив, что в работе следователя редко бывают простые решения. Главное — внимание к деталям, умение слушать людей, сохранять выдержку и не отступать от правды. Отдельные слова признательности прозвучали в адрес ветеранов: их опыт остается надежной опорой для молодых кадров.

Затем выступил и. о. руководителя управления Станислав Ковалев:

— Наши сотрудники ежедневно находятся на передовой борьбы с преступностью, и от их профессионализма, принципиальности и оперативности зависит спокойствие жителей Ростовской области.

На празднике состоялось награждение отличившихся офицеров. Следователи получили поощрения по приказам Председателя СК и руководителя регионального управления. Ряд сотрудников удостоен знака губернатора Ростовской области «За ратную службу».

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