Больше 200 человек восстанавливают электроснабжение после мощного ливня в Ростове

В Ростове ликвидируют последствия непогоды. Фото: сайт администрации Ростова.

В Ростове в некоторых прилегающих районах часть домов остались без электричества после мощного ливня 25 июля. Об этом сообщает «Донэнерго».

По данным организации, из-за непогоды произошли технологические нарушения на линиях электропередачи. Для их устранения задействовано 50 аварийно-восстановительных бригад, в составе которых — 220 сотрудников и 50 единиц техники.

- Специалисты Общества будут работать круглосуточно и безостановочно до полного восстановления штатной подачи электроэнергии всем потребителям, — прокомментировали в «Донэнерго».

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