Восемь бригад и шесть спасательных расчетов ликвидируют последствия шторма в Ростове

Более 40 деревьев упали в Ростове из-за шторма. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Коммунальные, дорожные и аварийные службы Ростова-на-Дону устраняют последствия непогоды. Задействованы шесть расчетов городской Поисково-спасательной службы и восемь аварийных бригад от администраций районов, а также силы ресурсоснабжающих организаций и спасатели ДПЧС Ростовской области. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

По данным начальника управления по делам ГО и ЧС, непогода уже привела к падению более 40 деревьев и крупных веток, обращения от жителей продолжают поступать.

Главам районов было поручено оперативно реагировать на все заявки горожан по ликвидации последствий. По прогнозам синоптиков, непогода сохранится до завтрашнего дня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Оборваны провода, рухнувшие деревья перекрыли дороги, перевернулась машина: Что произошло в Ростове во время мощного ливня 25 июля 2026