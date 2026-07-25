В Ростове часть домов на Западном осталась без света

В Ростове 25 июля часть жителей Западного микрорайона осталась без света. Об этом сообщили в Донэнерго.

- В 16:58 произошло технологическое нарушение в сети смежной сетевой организации, что привело к частичному отключению потребителей, - озвучили в организации.

Там же добавили, что без электричества остались дома, расположенные в границах: проспект Коммунистический, проспект Стачки, а также улицы 2-я Краснодарская, Зорге, Каширская, Малиновского, переулок Машиностроительный, проспект Стачки и улица Пескова.

- Ожидаем завершения работ смежной сетевой организации, - добавили специалисты и напомнили, что электроснабжение будет возобновлено без предупреждения.

Мощный ливень и ветер обрушился на донскую столицу вечером 25 июля. Из-за чего в городе повалены десятки деревьев, коммунальщики и спасатели работают на месте происшествий, чтобы оперативно устранить последствия непогоды.

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