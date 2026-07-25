В Таганроге из-за непогоды без света остались центральные улицы

Коммунальные службы Таганрога перешли на усиленный режим из-за непогоды. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Из-за непогоды в Таганроге коммунальные службы перевели на усиленный режим работы. В результате сильного ветра и дождя произошли сбои в работе сетей 6 кВ. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Света временно нет в районах от 7-Нового до 14-Нового проезда, от 3-й линии до улицы Дачной, а также на центральных улицах — Фрунзе, Ленина, Горького, Дзержинского, Вокзальном переулке, Грозненской, Портовой и Ростовской. Электричество планируют вернуть к 23:00.

Как только аварийные бригады устранят неисправности, свет дадут сразу без дополнительных оповещений. Для жителей работает круглосуточная диспетчерская служба по телефонам: АДС-05 или 8 (8634) 43-14-06.

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