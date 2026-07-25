В Ростове после шторма коммунальщики чистят ливневки и откачивают воду с дорог

Четыре бригады чистят ливневки и откачивают воду из низин после залпового ливня в Ростове. Фото: канал Александра Скрябина в МАХ

После залпового дождя и шторма в Ростове коммунальщики чистят ливневки и откачивают воду из низин. Об этом сообщают в администрации Донской столицы вечером субботы, 25 июля.

- Городские службы перешли на усиленный режим. Департамент автомобильных дорог и подведомственное предприятие привлекли к аварийно-восстановительным работам четыре специализированные бригады, - рассказали в мэрии.

Уточняется, что сотрудники восстанавливают пропускную способность дождеприемных колодцев, очищают ливневые решетки от мусора и веток, откачивают дождевую воду с проезжей части.

- Задействованы люди и необходимая техника. Работы ведутся постоянно. При ухудшении обстановки количество бригад и машин увеличат, - заверили городские власти.

Водителей просят соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и по возможности не парковаться в местах скопления воды.

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