Третья волна ливней с грозами накрыла Ростов вечером 25 июля

Третий раунд непогоды начался в Донской столице после 22 часов. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ростов накрыла третья волна ливней с грозой и штормовым ветром за вечер субботы, 25 июля. О непогоде сообщают жители центра Донской столицы.

Напомним, первый заход шторма начался после 17:00, когда небо затянули плотные тучи, словно за одну минуту наступила ночь. Затем хлынул мощный ливень, сопровождаемый раскатами грома и порывами ветра, способными ломать даже крупные деревья.

Меньше, чем через два часа начался второй раунд непогоды. К этому моменту на улицах города было зафиксировано падение десятков деревьев — некоторые были вырваны с корнем. Под воду ушли многие дороги, особенно сильно пострадали участки на улице Малиновского, Максима Горького, Чехова и проспекте Михаила Нагибина. Из-за обильных осадков загруженность городских магистралей достигла семи баллов, автомобили практически плыли по затопленным улицам.

Не обошлось и без проблем с электричеством. Сильные порывы ветра привели к технологическим нарушениям на линиях электропередачи, часть жителей осталась без света. Кроме того, в «Ростовводоканале» предупредили о возможных перебоях с подачей воды в разных районах города и Батайске из-за обесточивания производственных объектов.

Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. По данным властей, в ликвидаций последствий капризов природы задействованы 20 аварийных бригад.

Синоптики предупреждают: штормовая погода в регионе сохранится до утра 27 июля. Ожидаются новые ливни, грозы и порывы ветра до 25 м/с . Жителей призывают по возможности оставаться дома и быть предельно осторожными.

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