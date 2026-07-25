В Ростове 25 июля в экстренные службы поступило 20 тысяч обращений из-за урагана

Последствия непогоды ликвидируют десятки аварийных бригад по всему городу. Фото: канал Александра Скрябина в МАХ

В Ростове во время мощного ливня и урагана, которые случились вечером 25 июля, в экстренные службы поступило около 20 тысяч обращений. Об этом сообщает глава Донской столицы Александр Скрябин.

- В городе продолжается ликвидация последствий непогоды. По данным властей, уже зафиксировано 172 упавших дерева. Для расчистки завалов работает 21 бригада, оснащенная специальной техникой, - рассказал мэр. - Всего к работам привлечены шесть расчетов городской поисково-спасательной службы и два - областной. Спасатели и коммунальщики продолжат трудиться в ночное время.

Александр Скрябин напоминает об усилении дождя и шквалистого ветра вечером 25 июля и просит жителе оставаться дома, если это возможно:

- Постарайтесь ограничить выходы на улицу. Еще раз прошу соблюдать меры личной безопасности, быть внимательными и осторожными.

Тем временем энергетики борются с последствиями на электросетях. Из-за прохождения циклона произошли технологические сбои на линиях электропередачи, часть потребителей осталась без света. Как рассказали в Департаменте ЖКХ, для восстановления электроснабжения задействованы 29 единиц спецтехники компаний АО «Донэнерго» и «Россети-Юг».

- Специалисты будут работать круглосуточно, пока свет не вернут во все дома, - заверил глава города.

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