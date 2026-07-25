Ураган с ливнем оставил без света 15 городов и районов Ростовской области 25 июля

Отключения света затронули 15 городов и районов Дона. Фото: канал Юрия Слюсаря в МАХ

Из-за ливней и урагана в 15 районах Ростовской области произошли перебои с электричеством вечером субботы, 25 июля. Об этом сообщил глава Донского региона Юрий Слюсарь.

- Штормовой ветер, грозы и сильные ливни привели к серьезным последствиям в системах жизнеобеспечения. По данным спасательных служб, проблемы с энергоснабжением зафиксированы в Ростове, Азове, Батайске, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске, а также в Азовском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Усть-Донецком и Мясниковском районах, - перечислил губернатор.

Из-за отключений электричества нарушена работа оборудования, подающего воду. По данным диспетчерских служб, перебои с водоснабжением испытывают жители нескольких районов Ростова, а также Гуково, Зверево, Шахт, Новошахтинска, Новочеркасска, Азова, Азовского, Красносулинского и Каменского районов. Количество поваленных деревьев уже исчисляется сотнями.

- Несмотря на сохраняющиеся тяжелые погодные условия, аварийные службы максимально задействованы в восстановительных работах. В Ростове водоснабжение уже частично налажено. В остальных городах и районах работы продолжаются, - информирует Юрий Слюсарь в своем канале в МАХ.

Глава региона заверил, что держит все восстановительные мероприятия на личном контроле, и обратился к жителям с просьбой по возможности оставаться дома и не выходить на улицу без острой необходимости.

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