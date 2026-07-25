В Ростове 18 отключений высоковольтных линий оставили тысячи людей без света

Над устранением аварий работает 31 бригада ресурсоснабжающих организаций. Фото: «Россети Юг» – «Ростовэнерго»

В Ростове из-за урагана вечером 25 июля несколько районов города остались без света и воды. По словам главы Донской столицы Александра Скрябина, в городе выявлено 18 отключений высоковольтных линий.

Повреждения зафиксированы в шести районах из восьми: Ворошиловском, Октябрьском, Железнодорожном, Советском, Пролетарском и Первомайском.

- Над устранением аварий работает 31 бригада ресурсоснабжающих организаций, - сообщил мэр.

Александр Скрябин подчеркнул, что восстановительные работы будут продолжаться круглосуточно — до полного возвращения электричества во все дома.

Напомним, ливень с грозой и штормовым ветром обрушился на донской регион вечером 25 июля. По информации губернатора Дона Юрия Слюсаря, обесточенными из-за урагана оказались 15 городов и районов Ростовской области.

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