Шесть районов Ростова остались без света из-за непогоды

18 отключений света произошло в шести районах Ростова. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Из-за удара стихии в шести районах Ростова были зафиксированы 18 отключений высоковольтных линий. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Без света остались жители Ворошиловского, Октябрьского, Железнодорожного, Советского, Пролетарского и Первомайского районов.

Над устранением аварий работает 31 бригада ресурсоснабжающих организаций.

– Работы будут проводиться круглосуточно по полного восстановления электроснабжения, – сказано в сообщении.

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