Шесть районов Ростова остались без света из-за непогоды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Из-за удара стихии в шести районах Ростова были зафиксированы 18 отключений высоковольтных линий. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
Без света остались жители Ворошиловского, Октябрьского, Железнодорожного, Советского, Пролетарского и Первомайского районов.
Над устранением аварий работает 31 бригада ресурсоснабжающих организаций.
– Работы будут проводиться круглосуточно по полного восстановления электроснабжения, – сказано в сообщении.
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