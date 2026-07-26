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НовостиОбщество26 июля 2026 4:46

Шесть районов Ростова остались без света из-за непогоды

18 отключений света произошло в шести районах Ростова
Екатерина ПОПОВА
18 отключений света произошло в шести районах Ростова.

18 отключений света произошло в шести районах Ростова.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Из-за удара стихии в шести районах Ростова были зафиксированы 18 отключений высоковольтных линий. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Без света остались жители Ворошиловского, Октябрьского, Железнодорожного, Советского, Пролетарского и Первомайского районов.

Над устранением аварий работает 31 бригада ресурсоснабжающих организаций.

– Работы будут проводиться круглосуточно по полного восстановления электроснабжения, – сказано в сообщении.

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