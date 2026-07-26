С 27 по 31 июля в Ростове планово отключат электричество на десятках улицах

На десятках улиц Ростова с 27 июля отключат свет. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

С 27 июля в Ростове-на-Дону начнутся массовые плановые отключения электроэнергии. График отключений был опубликован на официальном сайте «Донэнерго».

В первый день следующей недели, 27 июля, электричества не будет на улицах 35-я линия (дома 21–81), 37-я линия (12–76 и 25–97), 39-я линия (24–90), Богданова (58–74), 2-я Пролетарская (51–75 и 44–54) и Сарьяна (48–66 и 55–73).

На 28 июля запланированы отключения на улице Шеболдаева, 44/4, а также на улицах Днепропетровская, 8, 10/98, 10А, Брестская, 9, 9А и 26 Июня, 98А. Кроме того, в этот же день без света останутся жители улиц Курчатова (1–31), Молодежная (12–30 и 9–25), 12 Декабря (22–40 и 17–29), Конституционная (14–50 и 13–51), Щербакова (44–50), Арефьева (1–47 и 2–48).

Также с 27 по 31 июля в дневные часы — с 9:00 до 17:00 — под отключения попадут улицы 2-я Грамши (100–128), Онежская (1–19 и 2–16), Печорская (133–149 и 118–132), Двинская (53–69 и 80–94), 26 Июня (149–163 и 148–162), Волжская (151–165 и 160–174) и Можайская (77–111).

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