17 техногенных пожаров потушили за минувшие сутки в Ростовской области

За минувшие сутки в Ростовской области произошло девять загораний сухой растительности и камыша. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, 25 июля, подразделения МЧС России по Ростовской области отработали более 30 вызовов. Об этом сообщили в пресс-службе донского ведомства.

Спасатели ликвидировали 17 техногенных пожаров и девять загораний сухой растительности и камыша. Также сотрудники МЧС привлекались к ликвидации последствий шести дорожно-транспортных происшествий. В работах участвовали 256 человек личного состава и 54 единицы спецтехники.

В МЧС также напомнили, что штормовое предупреждение на Дону сохранится на 26 и 27 июля. Жителей призвали быть внимательными и осторожными.

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