89 поездов задерживаются в Ростовской области из-за непогоды

Поезда в Ростовской области опаздывают до восьми часов из-за шторма. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области из-за непогоды, обрушившейся на регион 25 июля, произошло аварийное отключение тяговых подстанций и устройств регулировки движения. В результате в пути сейчас задерживаются 89 пассажирских поездов. Некоторые составы опаздывают до восьми часов. Об этом сообщили в СКЖД.

Сотрудники поездных бригад помогают пассажирам и отвечают на вопросы. Те, кто находится в пути более 4 часов, уже получают питание.

На данный момент работа подстанций восстановлена. В устранении последствий участвовали больше ста железнодорожников, восстановительный поезд и десять единиц спецтехники.

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