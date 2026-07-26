Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 июля 2026 9:58

Резервные генераторы подключили в поселках Ростовской области после шторма

В пострадавших от стихии поселках Ростовской области включили резервные генераторы
Екатерина ПОПОВА
В пострадавших от стихии поселках Ростовской области включили резервные генераторы.

В пострадавших от стихии поселках Ростовской области включили резервные генераторы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В населенных пунктах Ростовской области, пострадавших от разгула стихии, специалисты «Россети Юг» – «Ростовэнерго» подключили резервные источники электроснабжения. Об этом сообщили в компании.

Их общая мощность составляет 730 кВт. Временные генераторы установили там, где подача электроэнергии по основным линиям была нарушена из-за сильного ветра и ливней.

После того как аварийные бригады устранят повреждения на линиях электропередачи, потребителей переключат на основную схему электроснабжения. Освободившиеся резервные источники направят в другие населенные пункты, где пока сохраняются проблемы со светом.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Шатер сложился, а гости спасали чужих детей»: Как «ураган века» за десять минут разрушил свадьбу в Ростове, рассказала фотограф