Резервные генераторы подключили в поселках Ростовской области после шторма

В пострадавших от стихии поселках Ростовской области включили резервные генераторы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В населенных пунктах Ростовской области, пострадавших от разгула стихии, специалисты «Россети Юг» – «Ростовэнерго» подключили резервные источники электроснабжения. Об этом сообщили в компании.

Их общая мощность составляет 730 кВт. Временные генераторы установили там, где подача электроэнергии по основным линиям была нарушена из-за сильного ветра и ливней.

После того как аварийные бригады устранят повреждения на линиях электропередачи, потребителей переключат на основную схему электроснабжения. Освободившиеся резервные источники направят в другие населенные пункты, где пока сохраняются проблемы со светом.

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