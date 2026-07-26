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НовостиОбщество26 июля 2026 12:02

В Ростове ввели режим ЧС после урагана

В Ростове после урагана убрали 132 дерева
Екатерина ПОПОВА
В Ростове после урагана убрали 132 дерева.

В Ростове после урагана убрали 132 дерева.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону из-за последствий мощного урагана ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

По данным экстренных служб, непогода повалила больше тысячи деревьев. Заявки от жителей продолжают поступать. На данный момент коммунальщики успели разобрать последствия падений 132 деревьев, остальные случаи — в работе.

Число пострадавших увеличилось до 28 человек. Всего от дончан поступило 35 тысяч обращений в диспетчерскую службу.

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