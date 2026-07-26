Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 июля 2026 12:39

Пять котельных в Ростове остаются без света после урагана

В Ростове продолжают восстанавливать электричество после урагана
Екатерина ПОПОВА
В Ростове продолжают восстанавливать электричество после урагана.

В Ростове продолжают восстанавливать электричество после урагана.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону продолжают устранять последствия мощного урагана. По словам заместителя главы по ЖКХ Сергей Марченко, основная часть адресов по водоснабжению уже отработана, вода подается потребителям. Точечно решаются вопросы по оставшимся адресам.

Сложнее ситуация обстоит с электричеством. В настоящее время отключены пять котельных. Кроме того, зафиксировано 18 отключений высоковольтных линий в шести районах города — Ворошиловском, Октябрьском, Железнодорожном, Советском, Пролетарском и Первомайском. В работе находится более ста заявок от жителей, и они продолжают поступать.

Над восстановлением работают 21 аварийная бригада и 25 единиц спецтехники. Работы ведутся круглосуточно до полного включения всех потребителей.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число пострадавших увеличилось до 28: В Ростове из-за урагана ввели режим ЧС