Число пострадавших увеличилось до 28: В Ростове из-за урагана ввели режим ЧС

В Ростове продолжают ликвидировать последствия непогоды. Фото: администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону из-за урагана ввели режим ЧС. Такое решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Об этом сообщили в городской администрации.

- Режим действует с 13:00 26 июля до ликвидации последствий комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, — пояснили власти.

Задействованы аварийные бригады и спасатели. Фото: администрация Ростова-на-Дону

По словам главы Ростова Александра Скрябина, число пострадавших от непогоды увеличилось до 28. В диспетчерскую службу всего поступило 35 тысяч обращений.

Ветер свалил более тысячи деревьев. Специалисты ликвидировали последствия падения 132 из них, остальные случаи находятся в работе.

В настоящее время в работе задействовано 25 аварийно-спасательных бригад — 235 сотрудников и 47 единиц техники. Последствия урагана также устраняют шесть расчетов спасателей городской Поиско-спасательной службы, три расчета областной спасательной службы, 21 аварийная бригада от администрации районов, 25 единиц спецтехники.

- О ходе ликвидации последствий непогоды буду вас информировать, — прокомментировал Александр Скрябин.

В Ростове упало более тысячи деревьев Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, сильный ливень с грозой и шквалистым ветром обрушились на донскую столицу вечером 25 июля. Осадки были настолько интенсивными, что быстро затопили тротуары и проезжую часть в ряде районов. По всему городу от порывов ветра падали не только деревья, но и рекламные конструкции, мусорные контейнеры и даже остановочные пункты. Ветер срывал крыши с домов.

По данным Ростовского гидрометцентра, дожди, ливни с грозами, градом и сильным ветром ожидаются в течение 26 июля, а также ночью и утром 27 июля. Штормовое предупреждение пока действует до понедельника.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Читайте также

«Смытая» свадьба, сорванные крыши, есть пострадавшие и погибший: Последствия «шторм века» в Ростове на 26 июля 2026

Течение едва не снесло ребенка: В Ростове водитель вышел из авто и перенес на другую сторону дороги растерявшуюся школьницу

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Аномальная жара, дожди и ветры: что происходит с климатом и почвой в России