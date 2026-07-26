Течение едва не снесло ребенка: В Ростове водитель вышел из авто и перенес на другую сторону дороги растерявшуюся школьницу

Водитель на руках перенес девочку через затопленную дорогу в Ростове. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

После мощного ливня, обрушившегося на Ростов 25 июля, улицы Александровки превратились в настоящие реки. Потоки воды сносили все на своем пути: от мелкого мусора до обуви прохожих. Именно в такую водную стихию попали две школьницы, пытавшиеся перейти дорогу.

Момент, когда на помощь одной из них пришел неравнодушный водитель, попал на видео. В итоге, за считанные часы ролик разлетелся по соцсетям, вызвав бурную реакцию пользователей.

Течение смыло обувь

На кадрах видно, как две ростовчанки - маленькая и постарше - пытаются перебраться через бурный поток, который полностью затопил проезжую часть. В какой-то момент у последней из девочек течение смыло туфлю.

После мощного ливня, обрушившегося на Ростов 25 июля, улицы Александровки превратились в настоящие бурные реки. Фото: Игорь ГОШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Они попытались выловить его прямо на месте, но вода была слишком быстрой. Тогда ростовчанки двинулись по течению, надеясь поймать обувь на повороте «русла», куда уносило поток. Однако и эта попытка не увенчалась успехом.

Старшая перешла на другую сторону. А когда младшая попыталась пересечь дорогу, поток стал ее сносить. Испуганная девочка осталась на небольшом островке суши, не зная, как быть дальше.

Уехал под аплодисменты

Именно в этот момент на светофоре остановилось черное авто. Из него вышел мужчина, который сразу же направился к растерянной школьнице. Он уверенно взял девочку на руки и перенес через бурный поток на другую сторону дороги.

Правда, и его ждала небольшая потеря. В воде и он потерял сланец. Но мужчина даже не стал его искать, лишь махнул рукой, сел в машину и уехал, оставив зевак в восхищении от своего поступка. Многие проводили его аплодисментами.

В комментариях под постом ростовчане восхитились поступком водителя.

– Настоящий мужчина! – написали одни.

Другие же отметили, что молодые парни, стоявшие в этот момент на светофоре и наблюдавшие за происходящим, даже не пошевелились, чтобы помочь.

Любовь сильнее стихии

Трогательные кадры после мощного ливня, обрушившегося на Ростов 25 июля, продолжают появляться в соцсетях. Пока одни горожане спасали свои машины от падающих деревьев, другие находили повод для романтики.

А в центре Ростова парни переносили своих девушек на руках через дорогу.

На улице Пушкинской очевидцы сняли молодого человека, который на руках переносил свою девушку через дорогу, чтобы она не промочила ноги в огромных лужах и не испачкала свой наряд.

– Самый красивый кадр после шторма! – написала одна из ростовчанок в комментариях к видео. – Лучшее напоминание о том, что любовь сильнее любой стихии.

Другие влюбленные решили пойти еще дальше и устроили фотосессию прямо в разгар урагана. Молодая девушка позировала в длинном развивающемся на ветру платье. Ветер играл с подолом и волосами. Эффектные снимки делали на фоне темного, затянутого тучами неба, которое казалось почти ночным.

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