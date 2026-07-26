Течение едва не снесло ребенка: В Ростове водитель вышел из авто и перенес на другую сторону дороги растерявшуюся школьницу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
После мощного ливня, обрушившегося на Ростов 25 июля, улицы Александровки превратились в настоящие реки. Потоки воды сносили все на своем пути: от мелкого мусора до обуви прохожих. Именно в такую водную стихию попали две школьницы, пытавшиеся перейти дорогу.
Момент, когда на помощь одной из них пришел неравнодушный водитель, попал на видео. В итоге, за считанные часы ролик разлетелся по соцсетям, вызвав бурную реакцию пользователей.
На кадрах видно, как две ростовчанки - маленькая и постарше - пытаются перебраться через бурный поток, который полностью затопил проезжую часть. В какой-то момент у последней из девочек течение смыло туфлю.
Фото: Игорь ГОШЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Они попытались выловить его прямо на месте, но вода была слишком быстрой. Тогда ростовчанки двинулись по течению, надеясь поймать обувь на повороте «русла», куда уносило поток. Однако и эта попытка не увенчалась успехом.
Старшая перешла на другую сторону. А когда младшая попыталась пересечь дорогу, поток стал ее сносить. Испуганная девочка осталась на небольшом островке суши, не зная, как быть дальше.
Именно в этот момент на светофоре остановилось черное авто. Из него вышел мужчина, который сразу же направился к растерянной школьнице. Он уверенно взял девочку на руки и перенес через бурный поток на другую сторону дороги.
Правда, и его ждала небольшая потеря. В воде и он потерял сланец. Но мужчина даже не стал его искать, лишь махнул рукой, сел в машину и уехал, оставив зевак в восхищении от своего поступка. Многие проводили его аплодисментами.
В комментариях под постом ростовчане восхитились поступком водителя.
– Настоящий мужчина! – написали одни.
Другие же отметили, что молодые парни, стоявшие в этот момент на светофоре и наблюдавшие за происходящим, даже не пошевелились, чтобы помочь.
Трогательные кадры после мощного ливня, обрушившегося на Ростов 25 июля, продолжают появляться в соцсетях. Пока одни горожане спасали свои машины от падающих деревьев, другие находили повод для романтики.
На улице Пушкинской очевидцы сняли молодого человека, который на руках переносил свою девушку через дорогу, чтобы она не промочила ноги в огромных лужах и не испачкала свой наряд.
– Самый красивый кадр после шторма! – написала одна из ростовчанок в комментариях к видео. – Лучшее напоминание о том, что любовь сильнее любой стихии.
Другие влюбленные решили пойти еще дальше и устроили фотосессию прямо в разгар урагана. Молодая девушка позировала в длинном развивающемся на ветру платье. Ветер играл с подолом и волосами. Эффектные снимки делали на фоне темного, затянутого тучами неба, которое казалось почти ночным.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Шатер сложился, а гости спасали чужих детей»: Как «ураган века» за десять минут разрушил свадьбу в Ростове, рассказала фотограф
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Аномальная жара, дожди и ветры: что происходит с климатом и почвой в России