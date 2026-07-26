В Ростове чистят ливневки после мощного ливня

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Ростове-на-Дону продолжают устранять последствия мощного ливня, обрушившегося на город 25 июля. Из-за того, что ливневки забило листвой, несколько участков дорог оказались в воде. Среди подтопленных улиц — Стадионная, Вавилова, Курчатова, переулок Семашко, проспект Ворошиловский, Извилистая. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
На устранение последствий сразу бросили шесть бригад и четыре илососные машины. К трем часам ночи воду с дорог откачали, и движение на всех проблемных участках полностью восстановили.
Сегодня коммунальщики продолжают работать: чистят дождеприемные колодцы и проверяют состояние ливневой канализации. В работах задействованы четыре бригады — 12 человек и четыре единицы техники.
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