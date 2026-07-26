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НовостиОбщество26 июля 2026 13:51

В Ростове приостановили движение трамваев и троллейбусов после урагана

В Ростове восстановили только один троллейбусный маршрут после урагана
Екатерина ПОПОВА
В Ростове восстановили только один троллейбусный маршрут после урагана.

В Ростове восстановили только один троллейбусный маршрут после урагана.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ураган, обрушившийся на Ростов-на-Дону, повредил контактную сеть электротранспорта. Только порывов проводов зафиксировали больше сотни. Причиной стали упавшие деревья. Из-за этого трамваи и троллейбусы пока не выходят на маршруты. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Сейчас восстановлен лишь троллейбусный маршрут №2. А электробусы, которые работают от аккумуляторов и не зависят от проводов, продолжают курсировать в обычном режиме.

Глава города Александр Скрябин поручил устранить аварии как можно быстрее, но предупредил, что к завтрашнему дню полностью наладить движение электротранспорта вряд ли получится.

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