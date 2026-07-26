В парках Ростова после урагана упало более 100 деревьев и повреждены аттракционы

В парках Ростова после урагана упало 103 дерева. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ураган, обрушившийся на Ростов-на-Дону, нанес урон паркам. Всего в парках и зоопарке упало 103 дерева. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

В парке «Левобережный» у аттракциона «Перевернутый дом» ветром снесло крышу. Одно из деревьев упало на нестационарный торговый объект, он восстановлению не подлежит. В парке «Левобережье» повреждена ротонда. В парке имени Горького поврежден фасад Галереи времени. А в парке Авиаторов повреждена облицовка постамента «Защитникам Ростовского неба», его приведут в порядок к концу октября.

Сейчас на территориях продолжаются восстановительные работы: спиливают крупные ветки и аварийные деревья, убирают с газонов и клумб мелкие ветки и листву, демонтируют сломанные конструкции. Известно, что составлен график вывоза порубочных остатков.

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