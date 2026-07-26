Более 42 тысяч жителей Дона остаются без воды после шторма

В Ростове из-за проблем с электричеством остановлены котельные, которые подают горячую воду в ряде районов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области после шторма без воды остаются более 42 тысяч жителей. Об этом в своем канале в МАХ сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

- Водоснабжение отсутствует в Азовском, Целинском, Аксайском, Волгодонском, Семикаракорском, Веселовском и Октябрьском районах, а также в городах Красный Сулин, Шахты, Азов и хуторе Задонье. Восстановительные работы уже ведутся, - рассказал губернатор.

В Ростове из-за проблем с электричеством остановлены котельные, которые подают горячую воду в ряде районов. Специалисты работают круглосуточно, чтобы устранить аварии.

Напомним, помимо этого, повреждение линий электропередач привело к ограничению электроснабжения в 102 населенных пунктах в 14 муниципальных образованиях Дона. Режим ЧС на муниципальном уровне введен в Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах, муниципальные режимы «Повышенная готовность» действуют в Новошахтинске, Красносулинском, Аксайском, Азовском районах.

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