14 детсадов и 16 школ пострадали от урагана в Ростове

В понедельник четыре детсада Ростова не примут детей из-за повреждений после урагана. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону от стихии пострадали 14 детских садов и 16 школ. В четырех учреждениях повреждена кровля, в двух выбило окна, еще в четырех — разрушены ограждения. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

В понедельник, 27 июля, четыре детских сада временно не откроют двери для воспитанников. Детей временно переведут в другие корпуса.

– Информацию доведем до родителей, – сказано в сообщении.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Течение едва не снесло ребенка: В Ростове водитель вышел из авто и перенес на другую сторону дороги растерявшуюся школьницу