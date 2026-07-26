Шторм повалил конструкции и оборвал провода в парке в Каменском районе

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Шторм, обрушившийся на Ростовскую область, не пощадил и парк «Лога». Кадры с последствиями стихии сотрудники опубликовали в соцсетях 26 июля.
На видео видно, как стихия повалила десятки конструкций, оборвала провода, на асфальте десятки веток. Сейчас сотрудники парка устраняют повреждения.
Отметим, что несмотря на разрушения, парк продолжает работать в обычном режиме.
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