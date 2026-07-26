Более восьми тысяч звонков поступило в «112» в Ростовской области во время урагана

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Во время разгула стихии, жители Ростовской области совершили более восьми тысяч звонков в службу «112». Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Из-за резкого скачка нагрузки дозвониться получалось не всегда, так как линия работала на пределе возможностей.
Однако сейчас ситуация нормализовалась. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, служба «112» вернулась в штатный режим.
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