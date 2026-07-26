51 человек пострадал во время урагана в Ростовской области, один погиб

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Ростовской во время урагана за экстренной помощью к врачам обратился 51 человек. Один из пострадавших погиб. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
На данный момент в больницах остаются 11 человек, в том числе один ребенок. Врачи делают все необходимое.
– Соболезную родным и близким погибшего. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления, – принес соболезнования губернатор.
Также он добавил, что все медицинские учреждения области работают в штатном режиме. Больницы обеспечены резервными источниками питания на случай перебоев с электричеством.
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