51 человек пострадал во время урагана в Ростовской области, один погиб

Больницы Ростовской области работают в штатном режиме после урагана. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской во время урагана за экстренной помощью к врачам обратился 51 человек. Один из пострадавших погиб. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

На данный момент в больницах остаются 11 человек, в том числе один ребенок. Врачи делают все необходимое.

– Соболезную родным и близким погибшего. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления, – принес соболезнования губернатор.

Также он добавил, что все медицинские учреждения области работают в штатном режиме. Больницы обеспечены резервными источниками питания на случай перебоев с электричеством.

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