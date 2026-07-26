В Ростовской области задерживаются 111 поездов из-за урагана

Движение поездов в Ростовской области восстанавливают после урагана. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

После урагана в Ростовской области с задержкой следуют 111 поездов. Некоторые опаздывают до семи часов. Восемь составов, которые застряли в пути из-за непогоды, уже прибыли на конечные станции. Об этом сообщили в СКЖД.

На вокзалах организовали возврат и переоформление билетов, пассажиры могут бесплатно воспользоваться залами повышенной комфортности, комнатами отдыха и камерами хранения. Также известно, что несколько поездов изменили время отправления, пассажиров об этом уведомили по SMS.

– Пассажиры поездов, следующих с задержкой более 4 часов, обеспечиваются питанием, – сказано в сообщении.

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