На котельных Ростова-на-Дону восстановили электроснабжение после урагана

Воду вернули в Новошахтинск, Гуково и Красный Сулин после урагана. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области восстановили водоснабжение в Новошахтинске, Гуково, Красном Сулине, а также в Целинском и Веселовском районах. Обновленную информацию на 23:00 26 июля опубликовал губернатор Юрий Слюсарь.

Известно, что на котельных Ростова-на-Дону восстановили электроснабжение.

Но не везде ситуация пока нормализовалась. Воды все еще нет в Аксайском, Семикаракорском и Октябрьском районах, а также в Азове и хуторе Задонье. Частично нет водоснабжения в Шахтах и Азовском районе.

– Подача электроэнергии на объекты коммунальной инфраструктуры является одной из первоочередных задач, – сказано в сообщении.

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