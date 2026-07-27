Дожди могут пройти в регионе с утра. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 27 июля станет теплее, чем в ненастные выходные. При этом не обойдется без осадков. По области с утра, возможно, сильных. Подробный прогноз на понедельник узнали у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 27 июля ожидается переменной облачности. Утром пройдут кратковременный дождь и гроза, днем осадков не предвидится. Ветер западный и юго-западный разовьет скорость в 8 - 13 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 - 18 м/с. В ночь на 28 июля будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный и западный задует со скоростью 6 - 11 м/с.

В Ростовской области в понедельник синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза; утром в отдельных районах прольется сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром, а также местами очень сильный дождь и сильный ливень (ОЯ). Ветер западный и юго-западный будет дуть со скоростью 8 - 13 м/с, местами, в том числе при грозе, порывы усилятся до 15 - 20 м/с, утром в отдельных районах при грозе возможен крепкий шторм со скоростью ветра 24 - 29 м/с. В ночь на вторник — переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный и западный 6 - 11 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Согласно прогнозу, температура воздуха в Ростове-на-Дону 27 июля днем поднимется до +27 — +29 градусов. В ночь на 28 июля ожидается от +16 до +18 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в понедельник составит от +23 до +28 градусов, по югу и востоку до +31. В ночь на вторник столбики термометров опустятся до +16 — +21 градуса, местами до +10.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

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