Сотни людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 27 июля

Света не будет на десятках улиц. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света в Ростове на 27 июля затронут десятки адресов и сотни жителей. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в понедельник не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица 35-я линия, 21-81;

- улица 37-я линия, 12-76 и 25-97;

- улица 39-я линия, 24-90;

- улица Богданова, 58-74;

- улица 2-я Пролетарская, 51-75 и 44-54;

- улица Сарьяна, 48-66 и 55-73;

- улица 2-я Грамши, 100-128;

- улица Онежская, 1-19 и 2-16;

- улица Печорская, 133-149 и 118-132;

- улица Двинская, 53-69 и 80-94;

- улица 26 июня, 149-163 и 148-162;

- улица Волжская, 151-165 и 160-174;

- улица Можайская, 77-111;

- улица Верхняя Нольная, 3-7, 4-8, 2/59;

- улица Советская, 61, 63;

- улица 2-я линия, 4;

- улица Каяни, 2-4 и 3-5;

- улица Веры Пановой, 1-23 и 2-32;

- улица Коммунальная, 25-39 и 26-40.

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