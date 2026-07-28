Сотни людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 28 июля

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Отключения света в Ростове на 28 июля затронут сотни домов и тысячи жителей города. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где во вторник не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица 35-я линия, 21-81;
- улица 37-я линия, 12-76 и 25-97;
- улица 39-я линия, 24-90;
- улица Богданова, 58-74;
- улица 2-я Пролетарская, 51-75 и 44-54;
- улица Сарьяна, 48-66 и 55-73;
- улица 2-я Грамши, 100-128;
- улица Онежская, 1-19 и 2-16;
- улица Печорская, 133-149 и 118-132;
- улица Двинская, 53-69 и 80-94;
- улица 26 июня, 149-163 и 148-162;
- улица Волжская, 151-165 и 160-174;
- улица Можайская, 77-111;
- улица Курчатова, 1-31;
- улица Молодежная, 12-30 и 9-25;
- улица 12 декабря, 22-40 и 17-29;
- улица Конституционная, 14-50 и 13-51;
- улица Щербакова, 44-50;
- улица Арефьева, 1-47 и 2-48;
- улица Тихого Дона, 1-33 и 2-32;
- улица Благодатная, 22-42 и 19-49;
- переулок Вагайский, 27-39 и 24-38;
- улица Вольская, 2-28 и 1-11;
- улица Выборгская, 68;
- улица Говорова, 1-61 и 2-66;
- переулок Дивный, 1-13 и 2-8;
- переулок Еланский, 23-27;
- улица Заветинская, 1-33 и 2-38;
- переулок Кислородный, 21-23 и 4-6;
- улица Красносельская, 67-69, 78;
- улица Лесопарковая, 45-63;
- улица Мадояна, 58-92 и 81-135;
- улица Разина, 47-63, 78, 108-136;
- улица Шеболдаева, 44/4;
- улица Тракторная, 1-49 и 2-34;
- улица Куликовская;
- улица Фронтовая;
- улица Дачная, 1-47;
- улица Борисоглебская, 1-13;
- улица Вавилова, 2-44 и 3-45;
- улица Иловайская;
- улица Стасова, 1-37 и 2-40;
- переулок Владивостокский, 1-15 и 2-20;
- улица 56-й Армии, 5;
- улица Днепропетровская, 8, 10/98, 10А;
- улица Брестская, 9, 9А;
- улица 26 июня, 98А.
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