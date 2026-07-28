Сотни людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 28 июля

Отключения затронут тысячи людей. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света в Ростове на 28 июля затронут сотни домов и тысячи жителей города. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где во вторник не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица 35-я линия, 21-81;

- улица 37-я линия, 12-76 и 25-97;

- улица 39-я линия, 24-90;

- улица Богданова, 58-74;

- улица 2-я Пролетарская, 51-75 и 44-54;

- улица Сарьяна, 48-66 и 55-73;

- улица 2-я Грамши, 100-128;

- улица Онежская, 1-19 и 2-16;

- улица Печорская, 133-149 и 118-132;

- улица Двинская, 53-69 и 80-94;

- улица 26 июня, 149-163 и 148-162;

- улица Волжская, 151-165 и 160-174;

- улица Можайская, 77-111;

- улица Курчатова, 1-31;

- улица Молодежная, 12-30 и 9-25;

- улица 12 декабря, 22-40 и 17-29;

- улица Конституционная, 14-50 и 13-51;

- улица Щербакова, 44-50;

- улица Арефьева, 1-47 и 2-48;

- улица Тихого Дона, 1-33 и 2-32;

- улица Благодатная, 22-42 и 19-49;

- переулок Вагайский, 27-39 и 24-38;

- улица Вольская, 2-28 и 1-11;

- улица Выборгская, 68;

- улица Говорова, 1-61 и 2-66;

- переулок Дивный, 1-13 и 2-8;

- переулок Еланский, 23-27;

- улица Заветинская, 1-33 и 2-38;

- переулок Кислородный, 21-23 и 4-6;

- улица Красносельская, 67-69, 78;

- улица Лесопарковая, 45-63;

- улица Мадояна, 58-92 и 81-135;

- улица Разина, 47-63, 78, 108-136;

- улица Шеболдаева, 44/4;

- улица Тракторная, 1-49 и 2-34;

- улица Куликовская;

- улица Фронтовая;

- улица Дачная, 1-47;

- улица Борисоглебская, 1-13;

- улица Вавилова, 2-44 и 3-45;

- улица Иловайская;

- улица Стасова, 1-37 и 2-40;

- переулок Владивостокский, 1-15 и 2-20;

- улица 56-й Армии, 5;

- улица Днепропетровская, 8, 10/98, 10А;

- улица Брестская, 9, 9А;

- улица 26 июня, 98А.

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