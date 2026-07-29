Сотни людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 29 июля

Свет отключат в сотнях домов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света в Ростове на 29 июля коснутся сотен домов и тысяч жителей города. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где в среду не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица 35-я линия, 21-81;

- улица 37-я линия, 12-76 и 25-97;

- улица 39-я линия, 24-90;

- улица Богданова, 58-74;

- улица 2-я Пролетарская, 51-75 и 44-54;

- улица Сарьяна, 48-66 и 55-73;

- улица 2-я Грамши, 100-128;

- улица Онежская, 1-19 и 2-16;

- улица Печорская, 133-149 и 118-132;

- улица Двинская, 53-69 и 80-94;

- улица 26 июня, 149-163 и 148-162;

- улица Волжская, 151-165 и 160-174;

- улица Можайская, 77-111;

- улица Дачная, 2, 2Б, 2/1, 2/2;

- улица Вавилова, 1, 1А, 1Б, 1В;

- улица Камышинская, 1-31 и 2-32;

- улица Кузнечная, 1-47 и 8-52;

- улица Магнитогорская, 4-34;

- переулок Пржевальского, 9-23 и 10-82;

- переулок Урицкого, 41-63;

- улица Циолковского, 11-41;

- садоводческое товарищество «Космос»;

- садоводческое товарищество «Россельмашевец»;

- садоводческое товарищество «Агропром»;

- садоводческое товарищество «Колос».

С 9:00 до 16:00 свет отключат в домах:

- улица 7-я линия, 20-36 и 21-35;

- улица 15-я линия, 32-64 и 29-53;

- улица 9-я линия, 26-36 и 19-31;

- улица 11-я линия, 14-28 и 33-37;

- улица 13-я линия, 18-30 и 17-31;

- улица Мясникова, 59-75 и 32-58;

- улица Закруткина, 22, 32-36.

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