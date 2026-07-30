Тысячи людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 30 июля

Отключение света затронет тысячи людей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света в Ростове на 30 июля затронут сотни домов и тысячи жителей города. Об этом уведомляют в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где в четверг не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица 35-я линия, 21-81;

- улица 37-я линия, 12-76 и 25-97;

- улица 39-я линия, 24-90;

- улица Богданова, 58-74;

- улица 2-я Пролетарская, 51-75 и 44-54;

- улица Сарьяна, 48-66 и 55-73;

- улица 2-я Грамши, 100-128;

- улица Онежская, 1-19 и 2-16;

- улица Печорская, 133-149 и 118-132;

- улица Двинская, 53-69 и 80-94;

- улица 26 июня, 149-163 и 148-162;

- улица Волжская, 151-165 и 160-174;

- улица Можайская, 77-111;

- переулок Белозерский, 4, 16;

- улица Благодатная, 2-20 и 1-23;

- переулок Вагайский, 1-25 и 2-24;

- переулок Выгодский, 1-17 и 2-16;

- переулок Вязовский, 1-15 и 2-32;

- переулок Еланский, 1-27 и 2-20;

- переулок Елецкий, 1-19 и 2-12;

- переулок Знаменский, 1-19 и 2-20;

- переулок Кислородный, 2-8 и 7-15;

- улица Лесопарковая, 23, 25, 56, 56А, 56Г, 56Д;

- улица Стасова, 1-37 и 2-40;

- переулок Стекольный, 1-7 и 2-10;

- улица Дачная, 33-47;

- улица 56-я Армия.

С 9:00 до 16:00 свет отключат в домах:

- улица 7-я линия, 20-36 и 21-35;

- улица 15-я линия, 32-64 и 29-53;

- улица 9-я линия, 26-36 и 19-31;

- улица 11-я линия, 14-28 и 33-37;

- улица 13-я линия, 20-30 и 17-31;

- улица Мясникова, 59-75 и 32-58;

- улица Закруткина, 22, 32-36.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В парках Ростова после урагана упало более 100 деревьев и повреждены аттракционы

В парках Ростова после урагана упало 103 дерева (подробнее)