Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 31 июля

Света не будет в сотнях домов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света в Ростове на 31 июля затронут сотни домов и тысячи жителей города. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где в пятницу не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

- улица 35-я линия, 21-81;

- улица 37-я линия, 12-76 и 25-97;

- улица 39-я линия, 24-90;

- улица Богданова, 58-74;

- улица 2-я Пролетарская, 51-75 и 44-54;

- улица Сарьяна, 48-66 и 55-73;

- улица 2-я Грамши, 100-128;

- улица Онежская, 1-19 и 2-16;

- улица Печорская, 133-149 и 118-132;

- улица Двинская, 53-69 и 80-94;

- улица 26 июня, 149-163 и 148-162;

- улица Волжская, 151-165 и 160-174;

- улица Можайская, 77-111;

- проспект Космонавтов, 1/26, 5, 5В, 5Г, 5Д;

- улица Капустина, 26/1;

- садоводческое товарищество «Дружба»;

- улица Ландышевая, 11-13;

- улица Лесопарковая, 37, 56-90, 23, 25, 56, 56А, 56Г, 56Д;

- улица Мадояна, 94-110, 137А;

- улица Родниковая, 25-39 и 6-40;

- переулок Серебряный, 8/20, 7/18;

- переулок Белозерский, 4, 16;

- улица Благодатная, 2-20 и 1-23;

- переулок Вагайский, 1-25 и 2-24;

- переулок Выгодский, 1-17 и 2-16;

- переулок Вязовский, 1-15 и 2-32;

- переулок Еланский, 1-27 и 2-20;

- переулок Елецкий, 1-19 и 2-20;

- переулок Знаменский, 1-19 и 2-20;

- переулок Кислородный, 2-8 и 7-15.

С 9:00 до 16:00 свет отключат в домах:

- садоводческое товарищество «Дружба»;

- улица Ландышевая, 11-13;

- улица Лесопарковая, 37, 56-90;

- улица Мадояна, 94-110, 137А;

- улица Родниковая, 25-39 и 6-40;

- переулок Серебряный, 8/20, 7/18.

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