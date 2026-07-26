Ростовчане пожаловались на громкие звуки в Западном жилмассиве и в центре города

Ростовчане проснулись в ночь на понедельник от громких звуков. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Ростова-на-Дону в третьем часу ночи разбудили громкие звуки. На это горожане пожаловались в соцсетях.

По словам жителей Донской столицы, сначала они услышали грохот в Западном жилом массиве после 2:30 ночи. Через несколько минут поступили жалобы на громкий звук в самом центре города.

- Даже у машин во дворе сработала сигнализация, - сообщают очевидцы.

После этого в городе прозвучало еще несколько грохочущих звуков. Добавим, что официальных комментариев от властей по этому поводу пока не поступало. Когда информация появится, мы обязательно ее опубликуем.

Напомним, в ночь на субботу, 25 июля, Ростовская область подверглась атаке беспилотников. В результате пострадали пять человек: четверо в Ростове и еще один в Красносулинском районе. Были повреждены жилые многоквартирные, частные и еще только строящиеся дома в Донской столице, а в области пострадало административное здание автомобильного пункта пропуска.

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