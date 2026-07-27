Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июля 2026 0:05

Глава Ростова Александр Скрябин предупредил о работе ПВО ночью 27 июля

Власти Ростова просят жителей покинуть открытые участки и не подходить к окнам во время работы ПВО
Татьяна ТИХОНОВА
Власти предупреждают о работе ПВО над Ростовом в ночь на 27 июля.

Власти предупреждают о работе ПВО над Ростовом в ночь на 27 июля.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Ростова предупреждают жителей города о работе ПВО в ночь на 27 июля. Об этом в своем канале в МАХ пишет глава Донской столицы Александр Скрябин.

В сообщении говорится: работают силы противовоздушной обороны. Жителей просят покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам. Власти призывают сохранять спокойствие.

Напомним, около 2:30 ночи ростовчане начали жаловаться на громкие звуки в соцсетях. Сначала грохот услышали в Западном жилом массиве, через несколько минут — в центре города. Затем последовало еще несколько грохочущих звуков.

Официальных комментариев о причинах шума пока не было. Вскоре после этого появилось предупреждение от властей о работе сил ПВО.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчане пожаловались на громкие звуки в Западном жилмассиве и в центре города

В ночь на 27 июля ростовчан разбудили громкие звуки (подробнее)