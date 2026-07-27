Глава Ростова Александр Скрябин предупредил о работе ПВО ночью 27 июля

Власти предупреждают о работе ПВО над Ростовом в ночь на 27 июля. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Ростова предупреждают жителей города о работе ПВО в ночь на 27 июля. Об этом в своем канале в МАХ пишет глава Донской столицы Александр Скрябин.

В сообщении говорится: работают силы противовоздушной обороны. Жителей просят покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам. Власти призывают сохранять спокойствие.

Напомним, около 2:30 ночи ростовчане начали жаловаться на громкие звуки в соцсетях. Сначала грохот услышали в Западном жилом массиве, через несколько минут — в центре города. Затем последовало еще несколько грохочущих звуков.

Официальных комментариев о причинах шума пока не было. Вскоре после этого появилось предупреждение от властей о работе сил ПВО.

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