В Ростове тушат пожар на площади 400 квадратных метров после воздушной атаки

В нескольких частных домах в Ростове выбило стекла после воздушной атаки. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону из-за воздушной атаки пострадали три района — Железнодорожный, Пролетарский и Ленинский. Очаги возгорания возникли на территории частного предприятия, складских зданий, а также в нескольких частных домах. Пламя также охватило несколько припаркованных рядом машин. Об этом сообщил донской губернатор.

Как уточнил Юрий Слюсарь, почти все пожары оперативно потушили. Сейчас спасатели продолжают бороться с огнем на площади 400 квадратных метров.

В нескольких частных домах, а также на верхних этажах многоэтажки и в соцучреждении выбило стекла.

– Информация о последствиях будет уточняться. Всем пострадавшим окажем необходимую помощь, – сказано в сообщении.

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