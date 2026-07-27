В Ростове выбило стекла в домах и соцучреждении после атаки БПЛА

В Ростове устраняют последствия ночной воздушной атаки. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В результате атаки БПЛА в Ростове-на-Дону пострадало остекление. Стекла были выбиты в нескольких частных домах, на верхних этажах многоэтажки и в социальном учреждении. Разрушения зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Кроме того, возникли очаги возгорания на территории частного предприятия, складских сооружений и нескольких частных домов, а также загорелись припаркованные рядом машины. Почти все пожары уже потушили, спасатели продолжают бороться с огнем на площади 400 квадратных метров.

– Всем пострадавшим окажем необходимую помощь, – сказано в сообщении.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два человека погибли и пятеро ранены при атаке БПЛА на Ростов в ночь на 27 июля