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НовостиОбщество27 июля 2026 4:10

В прокуратуре Ростова открыли горячую линию для пострадавших от атаки БПЛА

Прокуратура Ростова взяла на контроль оказание помощи пострадавшим после воздушной атаки
Екатерина ПОПОВА
Прокуратура Ростова взяла на контроль оказание помощи пострадавшим после воздушной атаки.

Прокуратура Ростова взяла на контроль оказание помощи пострадавшим после воздушной атаки.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Ростова взяла на контроль соблюдение прав пострадавших после воздушной атаки в ночь на 27 июля. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Было налажено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативной медицинской и иной помощи. Ситуацию на местах контролируют территориальные прокуроры.

Для приема жалоб и правовой помощи в прокуратуре организовали горячую линию: 8-863-210-55-99.

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