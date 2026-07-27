В Ростове открыли горячую линию для жителей пострадавшего дома от атаки БПЛА

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП
В Пролетарском районе Ростова-на-Дону, где в результате воздушной атаки был поврежден многоквартирный дом, организована горячая линия по телефону +7 863 251-05-95. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
На месте пострадавшим оказывают всю необходимую помощь: развернут пункт временного размещения со спальными местами, горячими напитками и питанием.
К дому также направили автобусы — они служат временными пунктами обогрева для эвакуированных жителей.
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